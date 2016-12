Atp Indian Wells: Federer e Djokovic ai quarti

Federer si è sbarazzato in due set 6-4, 6-4 del tedesco Tommy Haas e nei quarti sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, un osso duro capace di far fuori in tre set 7-6, 4-6, 6-1 l'altro elevtico nel seeding, ovvero Wawrinka. Nole Djokovic ha avuto bisogno di tre set per avere la meglio su Marin Cilic ma, dopo aver perso 6-1 in avvio, si è rifatto nei successivi due per 6-2, 6-3. Il serbo se la vedrà ora col francese Bennetteau. Gli altri due quarti vedranno sfidarsi Dolgopolov, giustiziere di Fabio Fognini, e Milos Raonic, che ha superato in rimonta in tre set Murray (4-6, 7-5, 6-3), e John Isner contro Ernest Gulbis.