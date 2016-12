Atp Indian Wells: Fognini fuori, Dolgopolov bestia nera

Partita subito in salita per Fognini che si fa strappare il servizio al primo turno di battuta e non riesce più a costruirsi palle per il possibile pareggio: sul 5-2 arriva il secondo break di Dolgopolov che si porta così sull'1-0.

Nel secondo set c'è più equilibrio: nel settimo gioco, sul 3-3, Fognini si fa annullare ben tre break-ball che avrebbero probabilmente cambiato rotta al match. Non si fa scappare l'occasione invece l'ucraino che, avanti 5-4, strappa il servizio all'italiano - autore di tre doppi falli nel solito game - e chiude la contesa in un'ora e 16 minuti. Per Fabio, che partiva numero 13 del seeding, resta il miglior risultato in un Masters 1000 sul cemento, ma continua però la maledizione con Dolgopolov: seconda sconfitta per il tennista ligure nel giro di due settimane dopo quella sulla terra di Rio de Janeiro, 8-0 il conto dei set in favore dell'ucraino.