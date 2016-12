Wta Indian Wells: Pennetta super, Giorgi travolta

Scesa in campo con i favori del pronostico, Flavia Pennetta ha avuto vita facile contro una Camila Giorgi stremata e svuotata dopo la battaglia di oltre tre ore ai sedicesimi contro Maria Sharapova. Alla giovane marchigiana resta la doppia soddisfazione di avere vinto cinque partite consecutive, comprese le qualificazioni, e di avere eliminato la tennista più famosa del mondo, mentre la brindisina si conferma all’altezza in un torneo importante: da quando è tornata in campo dopo l’operazione al polso ha centrato gli ottavi a Wimbledon, i quarti agli Australian Open e le semifinali agli Us Open.

La Pennetta, che in carriera non aveva fatto mai così tanta strada nel torneo californiano, ai quarti sfiderà la statunitense Sloane Stephens, che agli ottavi ha battuto 6-3, 7-5 la russa Alisa Klejbanova. E’ la quarta volta che l’azzurra e la giovane americana si affrontano in carriera: l’unico successo di Stephens risale allo scorso anno sulla terra rossa di Roma.