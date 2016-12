Tennis, impresa di Camila Giorgi a Indian Wells. Battuta Sharapova

Dopo Maria Elena Camerin, Silvia Farina e Flavia Pennetta (due volte), la quarta italiana a battere Maria Sharapova è Camila Giorgi. Un match memorabile per la giovane azzurra, classe 1991, che s'impone 6-3, 4-6, 7-5 in due ore e 36 minuti.

Un match emozionante, in cui Camila capisce subito di poter scrivere la storia: il primo set infatti è quello che va via più velocemente, con la campionessa russa che non riesce a tenere neppure un turno di battuta. Nel secondo l'inevitabile reazione della Sharapova che piazza la zampata decisiva sul 5-4 e trascina l'incontro al terzo.

L'ultimo set è un'altalena di emozioni: il centrale di Indian Wells è quasi tutto per l'italiana che, partita dalle qualificazioni, ha conquistato il pubblico a suon di vincenti. Break e controbreak fino al 5-5, poi lo scatto dell'italiana che vince il braccio di ferro e fa scoppiare in lacrime di gioia suo padre Sergio in tribuna.