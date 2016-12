Atp Indian Wells: rimonta Fognini, Seppi travolto

Successo sofferto dunque per Fognini che, dopo aver dominato il primo set, soffre il ritorno di Monfils, abile a scappare sul 5-4 nel set decisivo ma non altrettanto nel concretizzare le due palle match che si era costruito: 6-2, 3-6, 7-5 il punteggio in favore del campione di Arma di Taggia, testa di serie numero 13, che riprende in mano l'incontro proprio quando sembrava essergli sfuggito di mano.

Nel terzo set infatti, dopo aver rimontato dallo 0-2, gioca due pessimi turni di battuta e finisce sotto 5-4 con palla in mano a Monfils. A quel punto la reazione del campione che con tre game consecutivi chiude in un'ora e 48 minuti e ottiene il suo miglior risultato in carriera in un Masters 1000 sul cemento.

Fognini negli ottavi affronterà Alexandr Dolgopolov, testa di serie numero 28, che ha buttato fuori a sorpresa il campione in carica Rafa Nadal: 6-3, 3-6, 7-6(5) il punteggio per l'ucraino che ha vinto tutti e tre i precedenti con l'italiano, l'ultimo dei quali due settimane fa nei quarti del torneo Atp di Rio de Janeiro.

Niente da fare invece per Andreas Seppi, numero 29 del seeding: troppo forte Wawrinka, campione in carica dell'Australian Open, che chiude la contesa con un netto 6-0, 6-2 in solo 50 minuti di gioco.