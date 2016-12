Wta Indian Wells: sorriso Pennetta, è agli ottavi

Flavia Pennetta si è qualificata agli ottavi di finale del torneo Wta di Indian Wells , in corso di svolgimento nel deserto californiano. La 32enne brindisina, testa di serie numero 20 del tabellone, ha sconfitto in tre set l’australiana Samantha Stosur (numero 16 del seeding) col punteggio di 6-4, 3-6, 6-1 confermando l’ottima tradizione con la 29enne di Brisbane contro la quale ha giocato cinque volte in carriera uscendo sempre vincitrice.

Nel primo set la Stosur perde il servizio nel terzo game e per Flavia Pennetta il break si rivela decisivo perché l'australiana reagisce, ma spreca tre palle per il contro-break (la prima sul 3-2, le altre due sul 4-3) e consente all'azzurra di chiudere sul 6-4.

Pennetta decisamente in palla anche nel secondo set: la Stosur perde il servizio nel quinto game e la brindisina si porta sul 3-2. Il match sembra in discesa, ma la Stosur non molla, piazza due break consecutivi e si impone 6-3.

Ci si attende un terzo set combattuto, ma è dominio Pennetta: l’azzurra strappa subito il servizio all’avversaria nel secondo game e inizia a giocare in scioltezza. Non c’è più partita: finisce 6-1 e la brindisina fa suo il match dopo un’ora e 56 minuti. Per la Stosur, che al terzo turno aveva eliminato Francesca Schiavone, Indian Wells finisce qui.