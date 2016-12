Wta Indian Wells: Vinci eliminata, sorpresa Dellacqua

Si ferma al terzo turno il cammino di Roberta Vinci nel torneo Wta Premier di Indian Wells in California. L'azzurra, testa di serie numero 14 del mondo, è stata sconfitta dall'australiana Casey Dellacqua, numero 78. L'italiana ha ceduto dopo 1 ora e 46 minuti di gioco in 3 set (4-6, 6-4, 6-3). E' un 2014 davvero negativo per la Vinci che, nei sei tornei disputati prima di Indian Wells, è sempre stata eliminata al primo turno.