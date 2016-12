Atp Indian Wells: Lorenzi eliminato al secondo turno

Si ferma al secondo turno l'avventura di Paolo Lorenzi al "BNP Paribas Open", torneo Masters 1000 che si disputa sui campi in cemento di Indian Wells, nel deserto della California. Il 32enne senese, proveniente dalle qualificazioni, ha ceduto in due set 6-2, 6-2 in un'ora e 11 minuti al croato Marin Cilic, contro il quale aveva perso l’unico precedente giocato lo scorso anno in Coppa Davis a Torino sulla terra rossa indoor.