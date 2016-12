Atp Indian Wells: esordio positivo per Lorenzi

Esordio positivo per Paolo Lorenzi che, dopo aver superato le qualificazioni, stacca il pass per il secondo turno del "BNP Paripas Open", primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells, nel deserto californiano. Il 32enne senese, reduce dalla prima finale in carriera in Atp, purtroppo persa a San Paolo contro Delbonis, ha battuto in tre set 3-6, 6-1, 6-2 in un'ora e 34 minuti lo spagnolo Pablo Carreno Busta, 22 anni e numero 63 del ranking mondiale.