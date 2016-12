Wta Indian Wells: Roberta Vinci al terzo turno

Dopo il bye al primo turno, anche Roberta Vinci, dopo la compagna di doppio Errani, esordisce con una vittoria e accede al terzo turno del "BNP Paripas Open" che si gioca sui campi in cemento di Indian Wells. La tarantina, numero 13 del seeding, si è sbloccata e dopo sei eliminazioni consecutive al debutto in questo 2014 (più il ko al primo turno del doppio a Indian Wells), ha superato in due set 6-3, 6-3 la 19enne Madison Keys, 38 del ranking.