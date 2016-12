Wta Indian Wells: avanzano Giorgi e Schiavone

Italia-Germania 2-0. Nel primo turno dell'Open Bnp Paribas, torneo Wta Premier Mandatory in corso sul cemento di Indian Wells in California, le azzurre Camila Giorgi e Francesca Schiavone eliminano rispettivamente le tedesche Andrea Petkovic e Mona Barthel. La maceratese, arrivata dalle qualificazioni, batte 2-1 in rimonta la più quotata avversaria e adesso aspetta la Cirstea. Stesso copione per la 'leonessa', che ora affronterà la Stosur.

Si conferma tennista in grande crescita la giovane Camila Giorgi, 79esima nel ranking Wta, che batte per la seconda volta nel giro di due settimane la numero 37 al mondo: 6-7, 6-3, 6-3 il punteggio in favore della maceratese che, dopo aver perso il primo set nonostante fosse arrivata al servizio avanti 6-5, ritrova forza e concentrazione per dominare la Petkovic nei restati due parziali e chiudere in 2 ore e 39 minuti. Adesso con la romena Sorana Cirstea servirà un’altra impresa. Ruggisce la leonessa Francesca Schiavone che, dopo 9 ko consecutivi, riesce a passare il primo turno della competizione stendendo 3-6, 6-2, 6-2 la numero 72 al mondo. La milanese, scivolata alla posizione 44 del ranking, si fa beffare dalla Barthel nel finale di primo set, ma nel secondo e nel terzo dimostra la sua superiorità e ottiene il pass per il secondo turno dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. Per lei ora c’è l’australiana Samantha Stosur, nel ricordo della storica finale del Roland Garros 2010.