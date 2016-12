Wta Indian Wells: Knapp out, Townsend avanti

Prime brutte notizie dalla California per il tennis azzurro. Karin Knapp è stata sconfitta 2 set a zero dalla statunitense Taylor Townsend nel primo turno del BNP Paribas Open 2014, torneo Wta Premier Mandatory in corso sui campi in cemento di Indian Wells. La padrona di casa, nel tabellone principale grazie ad una wild card, batte a sorpresa 7-6(1), 6-1 l'altoatesina, facendo saltare il possibile derby italiano al secondo turno con Flavia Pennetta.