Tennis, qualificazioni Wta Indian Wells: Giorgi, missione compiuta

Missione compiuta per Camila Giorgi. La giovane marchigiana ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni la wild card di casa, la 23enne Madison Brengle, numero 157 mondiale, in due set 6-2, 6-2 e ha centrato così l'accesso al tabellone principale del "BNP Paripas Open", torneo Wta che si gioca sui campi in cemento di Indian Wells, nel deserto californiano. Al primo turno del main draw Camila Giorgi affronterà Andrea Petkovic.