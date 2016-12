Tennis, Federer sceicco a Dubai: Berdych battuto in finale

Altro che ritiro, Federer c'è. Dopo il successo in semifinale contro Djokovic , a Dubai lo svizzero batte anche Tomas Berdych in finale e conquista il titolo Atp numero 78 in carriera, il sesto sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi. Roger parte male e va subito sotto di un set, ma poi riesce a ribaltare la partita alzando il ritmo, chiudendo la gara in tre set con il punteggio finale di 3-6, 6-4, 6-3 .

Dopo la finale di Brisbane e la semifinale degli Australian Open, Federer ha centrato il primo successo stagionale a otto mesi dall'ultimo ottenuto lo scorso giugno sull'erba di Halle, in Germania. Re Roger, dunque, è tornato. Negli Emirati Arabi lo svizzero incassa il primo successo stagionale e conferma l'ottimo stato di forma mostrato a inizio 2014 (finale a Brisbane e semifinale agli Australian Open). Djokovic, del resto, non si batte per caso, soprattutto se l'ultimo successo è targato 2012. E nemmeno Berdych, reduce da 11 vittorie consecutive tra Coppa Davis e torneo di Rotterdam. In finale il ceco parte male, va subito sotto di un break, ma poi ritrova il servizio-bomba e chiude facilmente il primo set in 34' sul 6-3. Ferito, Federer rimane aggrappato al match nel secondo parziale e molla la zampata vincente solo nel finale (6-4), rientrando in partita. Il terzo set poi è un assolo di Roger, che ritrova il tempo giusto sulla palla, serve bene e mette alle corde Berdych con la solita classe. Tutti avvertiti: il Re non abdica.