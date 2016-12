Tennis, Atp Dubai: Federer batte Djokovic in semifinale

Federer sale sulla macchina del tempo, torna indietro al 2012 e come allora batte Djokovic nella semifinale del Dubai Duty Free Tennis Championships, torneo ATP 500 in corso sui campi in cemento della città degli Emirati Arabi. Lo svizzero, che non vinceva col serbo dalla finale di Cincinnati 2012, si è imposto in tre set 3-6, 6-3, 6-2 in un'ora e 52 minuti conquistando la finale contro Berdych, che ha superato Kohlschreiber con un doppio 7-5.