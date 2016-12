Tennis, Atp Dubai: Seppi eliminato da Kohlschreiber

Niente da fare per Andreas Seppi al Dubai Duty Free Championships 2014, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento dell'emirato arabo. Il tennista azzurro esce al secondo turno, sconfitto in due set da Philipp Kohlschreiber, testa di serie numero 7: 6-3, 6-3 il punteggio in favore del tedesco, che nei quarti di finale sfiderà a sorpresa la wild card Malek Jaziri. Continua il momento nero di Seppi: due sole vittorie negli ultimi 11 match.