Atp Dubai: Seppi lotta e avanza, Mayer al tappeto

Un caparbio Andreas Seppi accede al secondo turno del torneo Atp di Dubai in corso sui campi in cemento dell'emirato arabo. L'altoatesino, reduce da 4 ko consecutivi tra tornei e Coppa Davis, rialza la testa e batte 2-1 in rimonta il tedesco Florian Mayer al termine di un match durato quasi due ore: 4-6, 6-1, 7-5 il punteggio in favore dell'azzurro, che sfiderà ora il vincente di Kohlschreiber-De Bakker.