Tennis, Rio de Janeiro: Burnett battuta, Nara in finale

Si ferma in semifinale la splendida corsa di Nastassja Burnett nel tabellone femminile del Rio Open 2014, torneo Wta International in corso sulla terra rossa della città brasiliana. La tennista azzurra classe '92, che in carriera non era mai arrivata così avanti in un torneo del circuito, si arrende alla giapponese Kurumi Nara, numero 62 del ranking: 6-4, 3-6, 6-2 il punteggio in favore della nipponica che accede così alla finale.