Tennis, Rio: Burnett in semifinale, Fognini fuori ai quarti

Brutta sconfitta per Fabio Fognini nei quarti di finale del "Rio Open presented by Claro hdtv", il torneo combined ATP 500 su terra battuta che si tiene nella metropoli brasiliana. Il ligure, numero 3 del seeding, ha ceduto con secco 6-1, 6-1 in poco più di un'ora ad Alexandr Dolgopolov. Il 25enne ucraino, numero 54 del mondo, ha giocato una gara perfetta mentre Fognini, forse un po' provato per il massacrante inizio di stagione e anche leggermente nervoso, è incappato nella più classica delle giornate nere. Dopo il titolo a Vina del Mar e la finale persa a Buonos Aires, il tennista ligure si concederà una pausa fino al 6 marzo quando sarà in California per Indian Wells.