Atp Rio de Janeiro: Fognini sorride, è ai quarti

Sorride Fabio Fognini . Il tennista azzurro batte 2-1 l'uruguaiano Pablo Cuevas nel secondo turno del Rio Open 2014 , torno Atp 500 in corso sulla terra rossa della città brasiliana: 7-6(1), 4-6, 6-4 il punteggio in favore del ligure, terza testa di serie del seeding e numero 14 del ranking Atp, che accede così ai quarti di finale del torneo dove incontrerà l'ucraino Aleksandr Dolgopolov , che all'esordio ha battuto lo spagnolo Nicolas Almagro.

Match che sulla carta si prospettava più semplice per Fognini che, dopo due finali consecutive in Cile - vinta - e a Buenos Aires - persa -, impiega oltre due ore per piegare Cuevas, numero 231 della classifica mondiale.

Primo set molto equilibrato, risolto dall'azzurro solo con uno scatto al tie-break.

Secondo parziale vinto dall'uruguaiano grazie ad un break nel quinto gioco, ma nel terzo s'impone Fabio strappando il servizio all'avversario nel sesto game.