Wta Dubai: Venus perfetta, Pennetta ko

Si ferma contro Venus Williams il cammino di Flavia Pennetta nel torneo Wta di Dubai. Nei quarti di finale la tennista italiana, partita dalle qualificazioni, è stata battuta in due set dalla 33enne statunitense, in tabellone grazie a una wild card: l'ex numero uno del mondo si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5 in un un'ora e 39 minuti di gioco. In semifinale Venus attende la vincente del match tra Cirstea e Wozniacki.