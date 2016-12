Tennis, colpaccio Pennetta a Dubai: battuta la Radwanska

Colpo a sorpresa di Flavia Pennetta al secondo turno del torneo Wta di Dubai . La brindisina ha battuto con un secco 6-4, 6-1 in 1h20' di gioco la polacca Agnieszka Radwanska . Grande vittoria con otto game di fila per recuperare il 4-1 nel primo set in favore della numero tre del mondo. Nei quarti la Pennetta affronterà Venus Williams (6-2, 6-1 alla Ivanovic). Fuori, invece, Sara Errani , superata per 6-2, 5-7, 6-1 dalla romena Sorana Cirstea.

Ottima affermazione per Flavia, che dopo i quarti negli Australian Open è riuscita a completare un'altra impresa. La Radwanska si era portata subito sul 4-1 e sembrava poter controllare, ma una sensazionale rimonta della brindisina con 8 game conquistati in serie ha steso anche psicologicamente la polacca. La riprova è arrivata nel secondo set, letteralmente dominato dalla Pennetta. Di esito opposto la prova della Errani, che ha strappato con i denti il secondo set, prima di cedere di schianto alla Cirstea nel terzo. Non un buon inizio di stagione per Sarita, che, doppio a parte, finora non sta ingranando.

A Rio de Janeiro, infine, prosegue il momento magico di Nastassya Burnett. L'azzurra è riuscita a rimontare la belga Alison van Uytvanck, battendola per 0-6, 6-3, 6-2 e qualificandosi per i quarti di finale.