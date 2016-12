Buenos Aires: Fognini si arrende a Ferrer

Si ferma sulla terra rossa di Buenos Aires la corsa di Fabio Fognini. Il tennista ligure, dopo 10 vittorie consecutive tra Coppa Davis e Vina del Mar, viene sconfitto nella finalissima della Copa Claro da David Ferrer, che si aggiudica il torneo per la terza volta consecutiva. 6-4, 6-3 in un'ora e un quarto il netto punteggio in favore dello spagnolo, contro cui l'azzurro non ha mai vinto in carriera.

Dunque non è riuscita la missione impossibile a Fognini, che in carriera contro il numero 5 al mondo non può vantare nemmeno una vittoria in sette incontri. Testa di serie numero 1, lo spagnolo ha dominato i finali dei due set con troppi errori per il ligure. Sulla terra rossa Fognini aveva vinto quest'anno 23 delle 24 sfide disputate, ma contro un Ferrer in gran forma c'è stato poco da fare.

"Sono state settimane davvero importanti per me - ha detto al termine del match il tennista azzurro, apparso rilassato e sereno -, ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato. Dico a Buenos Aires che ci vedremo sicuramente l'anno prossimo".