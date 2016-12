Atp Buenos Aires: Fognini inarrestabile, è in finale

Fabio Fognini è inarrestabile. Nella semifinale della Copa Claro 2014 , torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Buenos Aires , il tennista ligure batte lo spagnolo Tommy Robredo 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) e potrà giocarsi dunque il secondo titolo in una settimana, dopo quello conquistato in Cile. Grande prova dell'azzurro, alla decima vittoria consecutiva comprese quelle in Davis, capace di rovesciare l'inerzia della gara alla fine del secondo set.

Parte forte Fognini che strappa subito il servizio a Robredo e vola sul 2-0. Un black out dell'azzurro però consente allo spagnolo di conquistare cinque giochi di fila e chiudere poi il primo parziale in 37 minuti.

Anche il secondo set si mette male per Fabio, che subisce il break al quinto game. Sul 4-5 però, con Robredo che serve per il match, il campione ligure cambia marcia e ribalta la situazione pareggiando il conto dei set.

Nel terzo Fognini, neo numero 14 al mondo, gioca sulle ali dell'entusiasmo e va a vincere la sua 23.a partita delle ultime 24 disputate sulla terra battuta. In finale troverà David Ferrer che ga battuto in due set (6-4, 6-2) il connazionale Almagro.