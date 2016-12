Tennis, Coppa Davis: Italia-Gran Bretagna a Napoli

"Il nostro lungomare e la sua arena - dice De Magistris - hanno sbaragliato location come il Foro Italico di Roma ed i palasport di Genova, Torino e Milano. Un ulteriore riconoscimento alle nostre scelte ed allo splendido lavoro fatto l'anno scorso con il presidente Serra in occasione della sfida con il Cile. I massimi organismi internazionali del tennis hanno scelto Napoli nonostante le allettanti proposte economiche avanzate da altre città". Si giocherà su un campo in terra rossa, proprio come nel 2012, quando l'Italia sconfisse 4-1 la nazionale sudamericana rimanendo nel World Group.