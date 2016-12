Atp Buenos Aires: Fognini in semifinale

Fabio Fognini rispetta il pronostico. Il tennista ligure, numero 14 del ranking mondiale, batte in due set lo spagnolo Pablo Andujar e conquista il pass per le semifinali del torneo di Buenos Aires . Sulla terra rossa della capitale argentina l'azzurro, reduce dal trionfo nel torneo di Vina del Mar, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3. Il suo prossimo avversario sarà un altro spagnolo, Tommy Robredo , numero 17 del ranking.

Nel primo set Fognini strappa il servizio all'avversario nel quarto gioco, sale sul 5-3 ma subisce il controbreak al momento di servire per chiudere il parziale. Il ligure non si scompone e nel game successivo ottiene il nuovo break che gli consente di incamerare il primo set. Nel secondo a Fognini basta un solo break, ottenuto nell'ottavo gioco, per portare a casa l'incontro dopo un'ora e 35 minuti di gioco.

L'azzurro conduce ora 2-0 negli scontri con Andujar, già battuto nel 2009 proprio a Buenos Aires. L'ultimo scoglio verso la seconda finale consecutiva è Tommy Robredo, che ha approfittato del ritiro dell'olandese Haase sul punteggio di 6-1 2-0. Robredo è in vantaggio 4-3 nei precedenti con l'italiano, che però si è aggiudicato gli ultimi due match disputati nel 2013.