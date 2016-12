Tennis, Wta Doha: Errani eliminata dalla Halep

Finisce l'avventura di Sara Errani nel torneo nel 'Qatar Total Open 2014' di Doha. L'azzurra, infatti, ferma la sua corsa ai quarti di finale, dove è stata battuta dalla rumena Simona Halep, n.10 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-0. L'emiliana era reduce dalla dura vittoria in tre set con la Niculescu. Da lunedì, inoltre, Errani e Vinci non saranno più in vetta alla classifica mondiale di doppio, spodestate dalla cinese Shuai Peng.