Atp Buenos Aires: brusco stop per Volandri

Finisce al secondo turno l'avventura di Filippo Volandri al torneo Atp 250 di Buenos Aires di tennis. Sulla terra rossa della capitale argentina il livornese è stato sconfitto con un inequivocabile 6-2, 6-1 da Albert Ramos: allo spagnolo, numero 92 al mondo, è bastata meno di un'ora di gioco per avere la meglio dell'italiano in un match che poteva risultare un'occasione importante per rivedere il livornese nelle fasi finali di un torneo.