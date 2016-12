Wta Doha: Errani ai quarti, battuta la Niculescu

Sara Errani accede ai quarti di finale del "Qatar Total Open 2014", importante torneo Wta Premier 5 in corso di svolgimento sui campi in cemento all'aperto di Doha. La tennista azzurra, testa di serie numero 4 del tabellone, ha sconfitto in 3 set al terzo turno la rumena Monica Niculescu, numero 54 del ranking. La Errani, però, non ha avuto vita facile e, dopo un primo set perso 6-2, ha recuperato 7-5, 6-1 i restanti parziali.