Atp, Buenos Aires: Fognini ai quarti

Prosegue l’ottimo momento di forma di Fabio Fognini. Il 26enne ligure è approdato ai quarti del torneo di Buenos Aires dopo aver sconfitto il coetaneo Leonardo Mayer, 58esimo del ranking Atp, col punteggio di 6-7, 6-3, 6-2, in una riedizione immediata della finale di domenica scorsa a Vina del Mar, in Cile. Anche in quel caso a trionfare era stato l’azzurro, che aveva conquistato il terzo titolo in carriera dopo Amburgo e Stoccarda.