Wta Doha: Errani in scioltezza, fuori la Knapp

Ed è stata proprio la Errani a vendicare Flavia Pennetta battendo in soli 59 minuti la qualificata taiwanese Hsieh, che due giorni fa aveva fatto fuori la brindisina. Ora Sara, testa di serie numero 4, è attesa da una sfida più impegnativa al terzo turno contro la Niculescu (precedenti 2-1 in favore dell'azzurra).

La Jankovic, invece, non ha lasciato scampo a Karin Knapp: l'eroina di Fed Cup non è riuscita a recuperare le tante energie spese a Cleveland e, dopo aver sconfitto ieri la francese Garcia, è apparsa stanca e priva del necessario smalto per fronteggiare la numero 5 del tabellone di Doha.