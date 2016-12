Atp Buenos Aires: Fognini e Volandri non sbagliano

Fabio Fognini e Filippo Volandri accendono al secondo turno dalla Copa Claro 2014, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Buenos Aires. Il campione ligure, dopo aver conquistato il terzo titolo della carriera a Vina Del Mar, parte bene anche in Argentina battendo con un secco 7-5, 6-2 il tedesco Julian Reister. Soffre ma vince in rimonta pure il tennista livornese, che stende 5-7, 6-0, 6-3 il cileno Christian Garin.