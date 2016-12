Tennis: avanti Fognini e Knapp, fuori la Schiavone

Luci e ombre per il tennis azzurro nel primo turno del Qatar Ladies Open 2014, torneo Wta Premier 5 in corso sui campi cemento di Doha. Dopo i ko all'esordio di Roberta Vinci e Flavia Pennetta, esce subito anche Francesca Schiavone, sconfitta 7-5, 4-6, 7-6(3) contro la slovacca Magdalena Rybarikova. Avanza invece Karin Knapp che, galvanizzata dai successi in Fed Cup, batte con un netto 6-4, 6-1 la francese Caroline Garcia.