Tennis, Fabio Fognini trionfa in Cile

Fabio Fognini chiude in bellezza il torneo di Vina del Mar. L'azzurro, infatti, si impone in finale contro Leonardo Mayer in due set: 6-2, 6-4, in quasi un'ora e mezza di gioco. Per Fognini si tratta del primo trofeo del 2014. Una vittoria, quella ottenuta in Cile, che fa schizzare il ligure al numero 14 del classifica mondiale. Match sempre saldamente nelle mani dell'italiano che ha poi faticato per chiuderlo: ci sono voluti 5 match point.