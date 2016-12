Fed Cup, l'Italia sfida gli Usa. Subito in campo Knapp e Giorgi

Weekend di grande tennis con i quarti di finale di Fed Cup, versione femminile della Coppa Davis. L'Italia del capitano Corrado Barazzutti si esibirà sull' indoor del Public Auditorium di Cleveland, nell'Ohio, per sfidare gli Stati Uniti. Senza big come Sara Errani, Roberta Vinci e Flavia Pennetta, le speranze azzurre sono riposte in Karin Knapp, Nastassja Burnett e alle debuttanti Camila Giorgi e Alice Matteucci.