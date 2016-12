Tennis, Fognini conquista la semifinale in Cile

Non si ferma più Fabio Fognini. Dopo aver trascinato alla vittoria l'Italia in Coppa Davis, l'azzurro vola in semifinale a Vina del Mar in Cile. Battuto in tre set il francese Jeremy Chardy (6-4, 3-6, 6-2 il punteggio finale in quasi due ore di gioco). Un risultato importante per il ligure che ora troverà, per l'eventuale accesso alla finale, lo spagnolo Nicolas Almagro, numero 3 del seeding. Sei i precedenti con l'iberico che conduce 4-2.