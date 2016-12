Tennis, Atp Vina Del Mar: Fognini facile ai quarti

Tutto facile per Fabio Fognini in Cile. L'azzurro si sbarazza in due set dello sloveno Aljaz Bedene nel secondo turno del VTR Open, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Vina del Mar: 6-4, 7-6(0) il punteggio in favore del campione ligure, testa di serie numero uno del tabellone, che impiega un'ora e 43 minuti per avere la meglio sul giovane rivale, 109° nel ranking Atp: nei quarti di finale incontrerà il francese Jeremy Chardy.