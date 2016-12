Colica intestinale per Nadal, salta il torneo di Buenos Aires

Inizio di stagione da dimenticare per Rafa Nada l. Lo spagnolo è infatti ancora alle prese con l'infortunio alla schiena rimediato in finale agli Australian Open ed è stato colpito anche da una colica intestinale che non gli ha permesso di allenarsi e proseguire con il recupero. La sua partecipazione all'ATP 250 di Buenos Aires è stata ancora annullata e lo spagnolo ha pubblicato un video di scuse per i suoi tifosi.

Periodo difficile, dunque, per Rafa. Il maiorchino nei giorni scorsi è volato a Barcellona per un controllo alla schiena e il responso del dottor Angel-Ruiz Cotorro non è stato certo incoraggiante. L'infortunio non è stato ancora assorbito al 100% e la situazione va valutata giorno per giorno in vista dei prossimi impegni. Ma non è tutto qui. Nadal giovedì è stato infatti colpito anche da una dolorosissima colica intestinale che ha costretto il numero uno del ranking ad annullare il viaggio a Buenos Aires. Stando al calendario, lo spagnolo dovrebbe tornare in campo a Rio de Janeiro.