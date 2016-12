Coppa Davis 2014: doppio vincente, 2-1 Italia

L'Italia torna in vantaggio sull'Argentina nel primo turno del World Group di Coppa Davis dopo la vittoria nel doppio. Gli azzurri, in parità con i sudamericani dopo i primi due singolari di venerdì, conquista il punto del 2-1 grazie all'affermazione di Fabio Fognini e Simone Bolelli in quattro set 6-7, 7-6, 7-6, 6-4 in una maratona di oltre quattro ore contro la coppia locale formata da Eduardo Schwank e Horacio Zeballos.