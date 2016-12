Wta Parigi: Knapp ko nel derby, Errani ai quarti

Un derby da novanta minuti. Sara Errani batte 2-0 Karin Knapp nel secondo turno dell'Open GDF Suez, torneo Wta Premier in corso sul cemento indoor di Parigi, col punteggio di 6-4, 6-3. A Sarita, che ha usufruito di un bye al primo turno, è servita appunto un'ora e mezzo di gioco per avere la meglio della connazionale e staccare il pass per i quarti dove affronterà l'ucraina Svitolina, "killer" al primo turno di un'altra azzurra, Roberta Vinci.