Tennis: Federer giocherà in Davis con la Serbia

Roger Federer va all'assalto della Coppa Davis : l'ex n.1 al mondo e recente semifinalista a Melbourne, ha deciso di rispondere alla convocazione della federazione svizzera per il match di primo turno con la Serbia . Federer, che inizialmente aveva deciso di escludere la Davis dal suo 2014, farà coppia con Wawrinka . Nella Serbia, invece, assente il n.1 al mondo Djokovic , ma anche Tipsarevic e Troicki. Si gioca nel weekend a Novi Sad.

Alla fine King Roger ha ceduto alle pressioni di Stammbach, presidente della federtennis elvetica, che fino a qualche giorno fa aveva lasciato uno spiraglio aperto per un suo ritorno in nazionale. L'ultima apparizione in rossocrociato risaliva al playoff 2012 con l'Olanda, quando proprio una vittoria di Federer su Haase consentì alla Svizzera di rimanere nel World Group. Con la Serbia si giocherà sul cemento indoor.