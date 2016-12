Tennis, l'Italia sorride con Pennetta e Fognini. Per il ligure è il miglior ranking di sempre

Appena conclusi gli Open d'Australia è già tempo di bilanci. La nuova classifica Wta è piena di sorprese, anche per i nostri tennisti. Tra le donne rimane saldamente in testa Serena Williams, alle sue spalle Azarenka e la fresca campionessa Li Na che scalza al n.3 l'eterna Sharapova. Flavia Pennetta , superata nei quarti dalla campionessa di Wuhan, guadagna 7 posizioni e si piazza al n. 22, ai piedi della top 20.

La prima italiana in classifica resta Sara Errani con il settimo posto mentre Roberta Vinci, eliminata al primo turno, perde due posizioni e scivola 14esima scavalcata dalla sorpresa Cibulkova.

Ci sono ottime notizie anche per Camila Giorgi, la giovane tennista italiana occupa la n.84 facendo un balzo di ben +15. Nella categoria uomini è sempre Rafa Nadal a occupare la prima piazza. Dietro lo spagnolo, Novak Djokovic e Wawrinka, vera rivelazione di questo inizio anno con ben cinque posizioni guadagnate e neo campione dell'Open australiano.

Anche per Fabio Fognini il ranking sorride, anzi è il migliore di sempre. Il tennista di Arma di Taggia ha collezionato 2,001 punti e si merita il 15esimo posto, migliorando di una posizione la sua classifica. Deludente Andreas Seppi che scivola indietro di sei posizioni e si colloca al n.31.