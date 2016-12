Australian Open, Wawrinka batte Berdych: prima finale in uno Slam

Stanislas Wawrinka è il primo finalista degli Australian Open 2014. Lo svizzero ha battuto Tomas Berdych in quattro set (3-6, 7-6, 6-7, 6-7) al termine di un incontro molto equilibrato, conquistando la prima finale della sua carriera in uno Slam . Fatali per il ceco gli ultimi due tie-break, con un vistoso calo al servizio. Wawrinka si giocherà il titolo con il vincente dell'altra semifinale tra Federer e Nadal .

Il match fra lo svizzero e il ceco è stato dominato dal servizio, con un solo turno di battuta, perso da Berdych all'ottavo gioco, che ha deciso l'esito del primo set. Da allora in tutta la partita, durata 3 ore e 31 minuti, soltanto altre tre palle break a disposizione dello svizzero, una sul 3-3 del secondo set e 2 nel gioco d'esordio della quarta partita, e una sola per Berdych, sul 4-4 del terso set, tutte annullate dal giocatore al servizio. La partita è stata dunque decisa dall'esito di 3 tie break. Il primo, quello del secondo set, è stato dominato dal ceco che dall'1-1 ha infilato un filotto di 6 punti consecutivi mentre il secondo e il terzo sono stati vinti da Wawrinka, chiusi concedendo all'avversario rispettivamente 3 e 4 punti. Per il 28 enne svizzero, in finale ci sarò la sfida al numero 1 al mondo, Rafa Nadal, o un derby con il connazionale Roger Federer. In entrambi i casi per conquistare il suo primo trofeo dello Slam sarà chiamato a un'impresa: i precedenti, infatti, lo vedono nettamente in svantaggio sia con Rafa con il quale non ha mai vinto (0-12), sia con Roger al quale ha strappato soltanto un match (1-13).