Tennis, Australian Open: Errani-Vinci in finale nel doppio

Sara Errani e Roberta Vinci si sono qualificate per la finale del doppio agli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento a Melbourne. Le azzurre, coppia numero uno del tabellone e campionesse in carica, in semifinale hanno superato agevolmente per 6-1 6-4 la ceca Peschke e la slovena Srebotnik e domani andranno a caccia del quarto titolo dello Slam contro il duo russo Makarova-Vesnina.

In singolare avevano deluso, entrambe eliminate al primo turno da avversarie non impossibili - la bolognese dalla tedesca Goerges, la tarantina dalla cinese Zheng - ma nel doppio, una volta indossati i panni delle “Chiqui”, Sara Errani e Roberta Vinci sono tornate a dare spettacolo, raggiungendo nuovamente la finale del torneo conquistato lo scorso anno. Per farlo non hanno dovuto faticare più di tanto: 73 minuti di gioco, 70 punti a 52, 32 vincenti e 12 errori gratuiti sono alcuni dei dati riassumibili nel 6-1, 6-4 rifilato alle avversarie, la ceca Kveta Peschke e la sloveno Katarina Srebotnik che pure erano teste di serie numero 4 del torneo. Dopo le delusione di Wimbledon (fuori negli ottavi con la coppia Goerges-Strycova) e degli Us Open (eliminate dalle Williams nei quarti), la coppia azzurra torna quindi in finale di un torneo Slam: andrà a caccia del quarto titolo dello Slam (dopo Roland Garros 2012, Us Open 2012 e Australian Open 2013) e della rivincita sulle russe Makarova-Vesnina dalle quali lo scorso anno sono state battute nella finale di Parigi.