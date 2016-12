Coppa Davis, i convocati di Barazzutti

Non sarà certo facile per la compagine di Barazzutti in Argentina. La nazionale albiceleste è stata l'unica nazione ad aver giocato quattro finali di Davis (1981, 2006,2008 e 2011) senza aver mai alzato la coppa.

Ultimamente in Federazione ci sono state polemiche che hanno portato stampa e tifosi a scagliarsi contro Juan Martin del Potro. Il tennista è stato definito "traditore" per non aver voluto giocare il quarto singolare della semifinale 2012 contro la Repubblica Ceca con l'albiceleste sotto 1-2 e anche per la sua assenza nella sfida contro l'Italia.

Come osserva Barazzutti: "Non ci sarà Del Potro, però giocheranno i vari Monaco, Zeballos, Berlocq che rendono l'albiceleste una squadra solida e compatta. Affrontare comunque l'Argentina fuori casa è dura, ma è un incontro alla nostra portata".