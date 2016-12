Australian Open, Errani-Vinci in semifinale

Se Flavia Pennetta esce ai quarti di finale, non succede la stessa cosa con la coppia di doppio formata da Sara Errani e Roberta Vinci. Le azzurre, infatti, approdano in semifinale degli Australian Open battendo il duo formato dalla tennista dello Zimbabwe Cara Black e dall'indiana Sania Mirza con un match chiuso in 3 set: 6-2 3-6 6-4. Ora per le detentrici del titolo la sfida con le vincenti della gara tra Peschke-Srebotnik /Gajdosova-Tomljanovic.