Australian Open: Federer avanza, Tsonga al tappeto

Non c'è stata partita, o quasi. Roger Federer piega in tre set Tsonga negli ottavi degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne . Lo svizzero, testa di serie numero 6, si aggiudica il pass per i quarti battendo il francese 6-3, 7-5, 6-4, concedendo una sola palla break a metà del terzo set, unico frangente in cui la partita sembrava poter prendere un'altra direzione: nei quarti affronterà Murray .

Avvio di gara subito in discesa per Federer che trova immediatamente il break: l'elvetico è letale con la prima di servizio e Tsonga non riesce così a ricucire lo strappo. Copione simile nel secondo set, con lo svizzero che strappa il servizio al francese sul 5-5 e vola sul 2-0. Anche nel terzo parziale Federer scappa subito, ma poi ha una flessione: nel settimo gioco sciupa tre palle break consecutive e nel game successivo ne concede una a Tsonga, il quale però non la sfrutta spedendo in rete il rovescio del possibile 4-4. Negli ultimi due game Federer ritrova la bussola e non lascia più neppure un 15 all'avversario: match chiuso in un'ora e 55 minuti.

Murray, invece, ha vinto in 4 set. La testa di serie numero 4 ha dominato i primi due parziali con il francese Robert, numero 119 Atp, ed è andato a servire sul 5-4 per chiudere il match. Sciupati due match point, lo scozzese è stato agganciato sul 5-5 finendo poi per perdere il set al tie break per 8 punti a 6 dopo essersi visto annullare altre due palle match. Murray ha comunque ripreso il controllo nel quarto set chiuso facilmente per 6-2.