Tennis, Australian Open: tutto facile per Federer e Murray

Tutto facile per Roger Federer e per Andy Murray nel terzo turno degli Australian Open , prima prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Il campione svizzero, attuale numero 6 della classifica mondiale, ha battuto con il netto punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 il russo Teymuraz Gabashvili qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà il francese Tsonga , che si è sbarazzato in tre set del connazionale Simon (7-6, 6-4, 6-2). Senza problemi anche l'approdo agli ottavi di Murray che ha superato in 3 set con il punteggio di 7-6 (2), 6-4, 6-2 la testa di serie numero 26, lo spagnolo Feliciano Lopez. Per lo scozzese negli ottavi c'è ora il 33enne francese Stephane Robert , numero 119 del ranking mondiale, che ha battuto per 6-0, 7-6 (2), 6-2 lo slovacco Martin Klizan.

Avanti senza patemi anche il numero 1 del tabellone Rafa Nadal. Il maiorchino ha battuto Gael Monfils in tre facili set: 6-1, 6-2, 6-3. Adesso c'è il giapponese Kei Nishikori, che sconfitto lo statunitense Donald Young in tre rapidi set: 7-5, 6-1, 6-0. Supera il terzo turno dello Slam australiano anche il 22enne bulgaro Grigor Dimitrov (22) che nella sfida tra giocatori emergenti ha battuto il 23enne canadese Milos Raonic (11) per 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 (10). Raggiunge gli ottavi anche lo spagnolo Roberto Bautista (numero 62 Atp) che, dopo aver fatto fuori Juan Martin Del Potro nel turno precedente, si è confermato rifilando un secco 6-2, 6-1, 6-4 alla testa di serie numero 27, il francese Benoit Paire.

Nel singolare femminile passa il terzo turno Maria Sharapova, numero 3 della classifica Wta, che dopo aver sofferto per battere l'azzurra Karin Knapp, ha regolato la francese Alize Cornet, testa di serie numero 25 del torneo, per 6-1, 7-6 (6). Percorso netto anche per la serba Jelena Jankovic (8) con la giapponese Nara (6-4, 7-5) e per la statunitense Sloane Stephens (13) con l'ucraina Svitolina (7-5, 6-4). Tttuo facile anche per la campionessa in caria Vika Azarenka: 6-1, 6-0 all'austriaca Meusberger. Procedono senza esitazioni anche la rumena Halep (6-1, 6-4 alla kazaka Diyas) e la slovacca Cibulkova (6-1, 6-0 alla spagnola Suarez Navarro), mentre la polacca Agnieszka Radwanska, numero 5 del seeding, ha avuto bisogno di tre set per superare la russa Pavlyuchenkova (5-7, 6-2, 6-2). Sempre in tre set e in rimonta la spagnola Garbine Muguruza ha eliminato la danese Caroline Wozniacki, testa di serie numero 10, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3