Australian Open, qualificazioni: Cipolla e Starace a casa

Flavio Cipolla e Potito Starace sono stati eliminati al terzo e ultimo turno del torneo di qualificazione degli Australian Open , prima prova stagionale dello Slam, in programma a Melbourne da lunedì 13 fino al 26 gennaio. Il romano è caduto per mano del tedesco Gojowcyk 6-2, 6-3, mentre il tennista beneventano è stato sconfitto dal canadese Frank Dancevic 6-4, 6-3 dopo un match combattuto nel quale Starace ha vinto anche un set.

Con la sconfitta degli ultimi due rappresentanti, il torneo di qualificazione allo Slam australiano si chiude per i colori azzurri in modo disastroso: nessuno dei 14 tennisti al via (11 uomini e 3 donne) è riuscito a superare i tre turni e accedere al tabellone principale dove, da lunedì, saranno impegnati altri 9 italiani: Fognini, Seppi e Volandri tra gli uomini, Errani, Vinci, Pennetta, Schiavone, Knapp e Giorgi tra le donne.