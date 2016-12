Australian Open, qualificazioni: Starace raggiunge Cipolla

Saranno Potito Starace e Flavio Cipolla gli italiani a giocarsi un posto nel tabellone principale dell'Australian Open dalle qualificazioni. Il tennista campano batte 2-1 il portoghese Machado e raggiunge al terzo e ultimo turno il compagno di nazionale Cipolla, vittorioso ieri. Eliminati gli altri italiani che erano ancora in corsa: Lorenzo Giustino e Alessandro Giannessi nel tabellone maschile, Nastassja Burnett in quello femminile. Riepilogando, erano 11 i tennisti azzurri a partire dalle qualificazioni: sei sono usciti al primo turno e tre al secondo.

Restano in corsa Cipolla, che ieri ha battuto Zverev e che affronterà il tedesco Gojowczyk, e Potito Starace, vittorioso in rimonta contro il portoghese Machado (1-6, 6-3, 6-3) e pronto a sfidare il canadese Dancevic. E' andata male a Giannessi, battuto 6-3, 7-6(8) dall'olandese De Bakker, e a Giustino, sconfitto 6-3, 6-3 dal francese Guez. Pessimo anche il bilancio nel tabellone femminile dove neppure una delle tre azzurre al via riesce a raggiungere l'ultimo turno: dopo le eliminazioni di Camerin e Brianti, esce di scena anche la Burnett, stesa 6-1, 7-5 dalla svizzera Bencic.